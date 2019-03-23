Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi Öncesi Görüştü
5 dakika önce
Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi öncesi görüştü(Tür: Ankara)
Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara
Mitingi öncesi görüştü
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:18 Kaynak: DHA
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