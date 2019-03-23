Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde Konuştu -14

Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde Konuştu -14

26 dakika önce

Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde konuştu -14(Tür: Ankara)

Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde konuştu -14

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:02 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek" Erdoğan, Büyük Ankara Mitingine Kaç Kişinin Katıldığını Açıkladı Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 21:28:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi'nde Konuştu -14
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]