İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesindeki Efes-2022 Tatbikatı'nın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler , kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha sonra Seferihisar'da gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerine katılıyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti - Son Dakika

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