Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti - Son Dakika
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Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti

09.06.2022 12:05

Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti İzmir'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yerinde takip ediyor.

Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti

İZMİR - İzmir'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yerinde takip ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesindeki Efes-2022 Tatbikatı'nın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de daha sonra Seferihisar'da gerçekleştirilen tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerine katılıyor.

Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti
Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti
Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti
Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti
Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Efes-2022 Tatbikatı 'seçkin gözlemci günü' faaliyetlerinin ikinci bölümü başladı (6) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Efes-2022 Tatbikatı 'seçkin gözlemci günü' faaliyetlerinin ikinci bölümü başladı (6)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdoğan ve Bahçeli Efes-2022'yi takip etti - Son Dakika

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