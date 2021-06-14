Üye Girişi
Erdoğan ve Biden bugün ilk kez Brüksel'de bir araya geliyor - Son Dakika
BBC

Erdoğan ve Biden bugün ilk kez Brüksel'de bir araya geliyor

14.06.2021 10:02
Erdoğan ve Biden bugün ilk kez Brüksel'de bir araya geliyor, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan sonra ilk yüz yüze görüşmelerini bugün, NATO zirvesi için gittikleri Brüksel'de gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan sonra ilk yüz yüze görüşmelerini bugün, NATO zirvesi için gittikleri Brüksel'de gerçekleştiriyor.

Brüksel'e Pazar günü ulaşan ve bazı mevkidaşlarıyla görüşmelerine de başlayan iki lider, bugün Brüksel'de başlayan NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Liderlerin ikili ve heyetler arası görüşme yapması bekleniyor.

ABD Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Suriye ve Libya'daki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama teklifini de Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı:

"Büyükelçiliklerimizin Afganistan'da güvenliğinin nasıl sağlanacağını, kesinlikle yapmak istedikleri şeyleri nasıl yapabileceklerini, Afgan hükümeti, güvenlik güçleri ve halkı için neler yapılabileceğini görüşecekler."

Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önce "ABD'den siyasi, mali ve lojistik destek" karşılığında Türk ordusunun Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda güvenliği saylayabileceğini söylemiş ve bu konuda Amerikalı yetkililerle görüştüklerini bildirmişti.

Ancak Reuters'ın aktardığı habere göre, Taliban'ın Doha'daki sözcüsü Suheyl Shaheen, "ABD ile birlikte Türkiye'nin de bölgeden çekilmesi gerektiğini" ifade ederek Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama önerisini reddetmişti.

S-400'ler ve Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanması da masada

Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmenin gündem maddeleri bunlarla sınırlı değil.

Brüksel'e doğru yola çıkmadan önce düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmesini de gündeme getireceğini söyledi.

"Bu yaklaşım bizi ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değildir. Türkiye rastgele bir ülke değildir."

Görüşmede savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konuların olduğunu belirten Erdoğan, "F-35 konusunda ABD sözleşmeye uymadı. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı, bunları geri aldı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin Türkiye ile ilgili sorularını yanıtlarken "Türkiye'nin bazen, olması gerekenin aksine, bir NATO müttefiki gibi davranmadığını" söylemiş; Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının ve Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ile Kıbrıs'ta "uluslararası hukuka aykırı davranışlarının sorun teşkil ettiğini" belirtmişti. Blinken, bu konuların Erdoğan-Biden görüşmesinde dile getirileceğini bildirdi.

Biden'ın gündeminde yer almasına kesin gözüyle bakılan konulardan biri de insan hakları ve demokrasi konusu. Biden yönetimi, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra yaptığı birçok açıklamada, Türkiye'nin insan hakları ihlallerini, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı adımlarını, siyasi muhalifleri ve gazetecileri yasal süreçlerle susturma yolunu seçmesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına karşın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı cezaevinde tutmaya devam etmesini eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kararnameyle Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çekmesine doğrudan Beyaz Saray tepki göstermiş; Ankara'nın bu kararını gözden geçirmesini istemişti. Biden'ın Erdoğan ile görüşmesinde bu konuları bir kez daha dile getirmesi bekleniyor.

Biden, ABD Başkanı olarak yaptığı ilk yurt dışı ziyarette önce G7 zirvesi için İngiltere'ye, oradan da NATO zirvesi için Brüksel'e gitti.

Çarşamba günü Cenevre'ye gidecek olan Biden, burada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilk kez bir araya gelecek.

Erdoğan ve Biden bugün ilk kez Brüksel'de bir araya geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan ve Biden bugün ilk kez Brüksel'de bir araya geliyor - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı 11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi 11:21 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı 11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi 10:56 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet 10:37 Sevgilisinin 6 yaşındaki kızını duvara vurarak öldürdü! Kan donduran cinayet Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi 10:17 Son dakika: Cari denge nisanda 1,7 milyar dolar açık verdi
Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını 09:53 Bir tweet attı Bitcoin 39 bin doları aştı! Elon Musk, yine yaptı yapacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek 09:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden saat 18.00'de görüşecek

Son Dakika Haberleri
11:27 EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
11:27 Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı, korkunç kazada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı
11:20 Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
11:17 Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor
11:11 Son Dakika: Rus aşısı Sputnik V'nin ilk sevkiyatı geldi! Uçak Ankara'ya iniş yaptı
11:08 FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak
10:59 Cumhurbaşkanlığına aday olacağını duyuran Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı
10:55 Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi
10:49 Konut satışları mayıs ayında yüzde 16,2 artarak 59 bin 166'ya çıktı
10:33 Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın
EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek EURO 2020'deki kader maçının hakemi belli oldu! A Milli Takımımız'ın Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek         
11:28
Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordiyon düğümünü kesmeli Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi ABD'den Biden'a skandal çağrı: Gordiyon düğümünü kesmeli         
11:24
Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor         
11:17
FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak FETÖ'nün Twitter talimatı ortaya çıktı: Herkes 10 hesap açacak, paylaşım sayısı iki katına çıkarılacak         
11:08
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın Beşiktaş, yıldız golcü Alex Teixeira ile anlaşmaya yakın         
10:33
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı         
09:58
Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı Yıllar içinde yaşanan değişim gözler önüne serildi! Aynı açıdan çekilen iki İstanbul fotoğrafı         
09:48
Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan romantik poz         
08:43
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti Haftalarca SMS birincisi olan Batuhan, Survivor 2021'e veda etti         
07:45
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti         
22:02
Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibinin öldüğü saldırıdaki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı         
19:58
Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek Trafik sigortasında tazminatlar artık daha adil ve hızlı ödenecek         
19:26
Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş Balinanın ağzında kalan ABD'li balıkçı, 3 kişinin öldüğü uçak kazasından da kurtulmuş         
16:07
Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu Havuzda vakum faciası! 10 yaşındaki çocuk 35 santim derinlikte boğuldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 11:35:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan ve Biden bugün ilk kez Brüksel'de bir araya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement