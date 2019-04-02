Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Çavuşoğlu'na Hakaretten Tutuklandı

Erdoğan ve Çavuşoğlu'na Hakaretten Tutuklandı

51 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki fabrikada işçi olan İrfan D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Erdoğan ve Çavuşoğlu'na Hakaretten Tutuklandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki fabrikada işçi olan İrfan D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Çorlu'da tekstil fabrikasında çalışan İrfan D.,  işçi servisi ile eve gelirken geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çorlu'ya yaptığı ziyaret sırasında yolun trafiğe kapatılmasını protesto ederken, serviste bulunan Z.İ., K.T. ve R.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında İrfan D., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşolu'na hareket etti. Servisten inen 3 kişi, emniyete giderek İrfan D.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen İrfan D., sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:07 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu, Tekirdağ, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti TRT Müzik Sunucusu Züleyha Ortak, Seçim Sonrası İsyan Etti: İnin Erdoğan'ın Sırtından Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 16:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Çavuşoğlu'na Hakaretten Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]