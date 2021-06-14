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Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı - Son Dakika

Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

14.06.2021 14:50

Kritik NATO Zirvesi bugün Brüksel'de başladı. 30 ülkenin liderleri fotoğraf çekimi için bir araya gelerek aile pozu verdi. Zirve, fotoğraf çekiminin ardından oturumlarla devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'ya gitti. Başkent Brüksel'de ilk Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Erdoğan, sonrasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile daha sonra da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

Görüşme sonrası açıklama yapan Macron, "Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım. Görüşmemiz İslam konusunda da bir netlik sağladı. Libya ve Suriye'deki sorunların çözümü için de birlikte çalışmaya başladık." dedi. Alman Hükümet Sözcüsü ise toplantıya ilişkin "Erdoğan ile ikili ilişkiler ile Kıbrıs sorununun çözümü için fikir alışverişi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

AİLE POZUNDAN SONRA ZİRVE TOPLANTISI BAŞLADI

Erdoğan'ın görüşmelerinden sonra 30 dünya lideri, aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

Stoltenrebg'in konuşması şu şekilde:

"Sizlerle burada yüz yüze görüşmekten dolayı ne kadar mutlu olduğumu bildirmek istiyorum. Kritik bir dönem içerisindeyiz. Küresel barış, istikrar ve terör saldırıları ile küresel iklim değişiklikleri karşısında hiç bir ülke tek başına ayakta kalamayacağı herkes tarafından biliniyor. Biz Avrupa ve NATO olarak birlikte omuz omuzayız. Dünyanın en güçlü 30 ülkesi, ordusu ve 1 milyar kişilik bir nüfusu temsil ediyoruz. Dünyanın ekonomik gücünün yarısı, askeri gücünden yarıdan fazlasını temsil ediyoruz. Birlikte olduğumuzda her türlü tehdidi bertaraf edebiliriz. Bugün transatlantik anlaşmasında yeni bir sayfa açıyoruz. NATO ajandasını geleceğe taşımayı hedefliyoruz."

BİLDİRİ YAYIMLANACAK

Zirvenin bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyerek bilgi verecek. Ayrıca zirve bildirisinin de toplantı bitiminde yayımlanması bekleniyor.

Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

ERDOĞAN'A ÇAVUŞOĞLU VE AKAR EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 12.00 sularında NATO Karargahı'na giriş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti.

Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

SIRADA KRİTİK GÖRÜŞMELER VAR

Bugün Erdoğan'ın iki kritik görüşmesi daha var. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelecek olan Erdoğan, sonrasında saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. İki liderin 45 dakika olarak planlanan görüşmesi bir buçuk saat olarak yeniden revize edildi. Kritik görüşmede masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak.

Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı

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Son Dakika Dünya Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı - Son Dakika Dünya


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