Erdoğan ve eşi Japonya'da Türk vatandaşlarını selamladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Japonya ziyareti boyunca konaklayacakları otelin çıkışında Türk vatandaşlarını selamladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
, Japonya
ziyareti boyunca konaklayacakları otelin çıkışında Türk vatandaşlarını selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldikleri Japonya'nın Osaka şehrinde otel çıkışı vatandaşları selamladı. Erdoğan, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. - OSAKA
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