Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve eşi Japonya'da Türk vatandaşlarını selamladı
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Erdoğan ve eşi Japonya'da Türk vatandaşlarını selamladı

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Japonya ziyareti boyunca konaklayacakları otelin çıkışında Türk vatandaşlarını selamladı.

Erdoğan ve eşi Japonya'da Türk vatandaşlarını selamladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Japonya ziyareti boyunca konaklayacakları otelin çıkışında Türk vatandaşlarını selamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldikleri Japonya'nın Osaka şehrinde otel çıkışı vatandaşları selamladı. Erdoğan, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:05 Kaynak: İHA
Japonya, Güncel
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