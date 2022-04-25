Erdoğan ve Guterres, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi - Son Dakika
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Erdoğan ve Guterres, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi

25.04.2022 18:22
Erdoğan ve Guterres, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

(Derya Yetim/İHA)

Erdoğan ve Guterres, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi
Erdoğan ve Guterres, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi
Erdoğan ve Guterres, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi

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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara... BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara... Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulünde, Ukrayna ile Rusya arasında barışın tesisi için İstanbul Süreci'ni herkesin... Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulünde, Ukrayna ile Rusya arasında barışın tesisi için İstanbul Süreci'ni herkesin... BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gidecek BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gidecek

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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