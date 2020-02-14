Erdoğan ve Han, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

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Erdoğan ve Han, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:09 Kaynak: AA
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