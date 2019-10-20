Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Son Dakika Güncel Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

1 saat önce

Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı., System.String[]

Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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