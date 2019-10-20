Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
1 saat önce
Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:20 Kaynak: AA
Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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