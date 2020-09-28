Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin... - Son Dakika

Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin...
Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.
Erdoğan ve Johnson, iki ülke arasında büyük potansiyeli bulunan savunma alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:53 - Kaynak: AA
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