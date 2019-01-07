Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Maduro, İki Ülke Arasındaki İşbirliğini Önümüzdeki Dönemde de Artırarak Sürdürme...

Erdoğan ve Maduro, İki Ülke Arasındaki İşbirliğini Önümüzdeki Dönemde de Artırarak Sürdürme...

1 saat önce

Erdoğan ve Maduro, iki ülke arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Erdoğan ve Maduro, İki Ülke Arasındaki İşbirliğini Önümüzdeki Dönemde de Artırarak Sürdürme..., System.String[]
Erdoğan ve Maduro, iki ülke arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Politika
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