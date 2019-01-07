Erdoğan ve Maduro, İki Ülke Arasındaki İşbirliğini Önümüzdeki Dönemde de Artırarak Sürdürme...

Erdoğan ve Maduro, iki ülke arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Erdoğan ve Maduro, iki ülke arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

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