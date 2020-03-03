Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile... - Son Dakika

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Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile...
32 dakika önce
Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:36 Kaynak: AA
Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.
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