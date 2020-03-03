Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile... - Son Dakika

Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile...

32 dakika önce

Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile..., System.String[]

Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Angela Merkel, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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