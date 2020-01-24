ERDOĞAN VE MERKEL TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YENİ BİNALARININ AÇILIŞ TÖRENİ İÇİN YOLA ÇIKTI - Son Dakika

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ERDOĞAN VE MERKEL TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YENİ BİNALARININ AÇILIŞ TÖRENİ İÇİN YOLA ÇIKTI
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Beykoz'a hareket etti. Merkel de Çırağan Sarayı'ndan çıkış yaparak açılışın yapılacağı yere gitti.
Görüntü dökümü
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-Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
-Merkel'in konvoyu
- İstanbul
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