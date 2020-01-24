Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni için yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni için yola çıktı - Son Dakika

Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni için yola çıktı

14 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapacak.

Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni için yola çıktı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Beykoz'a hareket etti. Merkel de Çırağan Sarayı'ndan çıkış yaparak açılışın yapılacağı yere gitti.


- İstanbul
Angela Merkel, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
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