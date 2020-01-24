Son Dakika › Güncel › Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni için yola çıktı - Son Dakika
Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni için yola çıktı
14 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapacak. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
Son Dakika Ölümcül virüs Singapur'a da sıçradı! Merkel: "Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz" Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi 1 milyon Türk aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık kripto para işlemi yapıyor