Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi. - Son Dakika

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Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi.
21 dakika önce
Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:52 Kaynak: AA
Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler 5 saat 40 dakika sürdü.
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