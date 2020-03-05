Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi. - Son Dakika

Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi.

21 dakika önce

Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi., System.String[]

Erdoğan ve Putin başkanlığında Moskova'da yapılan heyetler arası görüşme sona erdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler 5 saat 40 dakika sürdü.

Vladimir Putin, Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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