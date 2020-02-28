Erdoğan ve Putin'den görüşme kararı - Son Dakika
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Erdoğan ve Putin'den görüşme kararı

6 saat önce

Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Erdoğan ve Putin'den görüşme kararı, System.String[]

Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de artan gerginliği görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki devlet başkanının 5 ya da 6 Mart tarihlerinde görüşme gerçekleştirebileceği bilgisi verildi. Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.

(İHA)

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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