Erdoğan ve Putin'den görüşme kararı - Son Dakika

Erdoğan ve Putin'den görüşme kararı
6 saat önce
Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de artan gerginliği görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki devlet başkanının 5 ya da 6 Mart tarihlerinde görüşme gerçekleştirebileceği bilgisi verildi. Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı