Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı - Son Dakika Dünya

Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'da 12 Ocak Pazar gününün ilk dakikasından başlayacak şekilde ateşkes çağrısı yaptı.

Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'da 12 Ocak Pazar gününün ilk dakikasından başlayarak ateşkes çağrısı yaptı.

İki liderin İstanbul'da baş başa görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için uzun zamandır çalıştıklarını hatırlattı ve iki liderin 12 Ocak saat 00: 00'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunduklarını duyurdu.

Çavuşoğlu "Kalıcı bir barışın tesis edilmesi için ortağımız Rusya ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Berlin sürecinin de başarıya ulaşması Libya'ya barış için faydalı olacaktır" dedi.

Lavrov da "Devlet başkanlarımız işbirliğimizin geliştirilmesi için her türlü adımın atılması gerektiğini belirttiler" ifadelerini kullandı.

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı olumsuz olarak etkilediğini söyleyen Lavrov, BM kararları doğrultusunda Libya konusunda bir yol haritası izlediklerini açıkladı ve ekledi:

"Libya sorununun çözümünde Berlin sürecinin devam ettirilmesinin önemini vurguladık.

"Libya'daki çözüm sürecine tüm taraflar ve komşu ülkelerin katılımı önemlidir."

Lavrov, gerekli temasların sağlanması için iki ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra savunma bakanlarına da talimat verildiğini aktardı.

Vladimir Putin, Rusya, Libya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:55 
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