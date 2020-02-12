Erdoğan ve Putin İdlib'deki durumu telefonda görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Putin İdlib'deki durumu telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gerilimi görüştü.

Erdoğan ve Putin İdlib'deki durumu telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gerilimi görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı bildirildi.

Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Görüşmede 17 Eylül 2018'deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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