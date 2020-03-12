Erdoğan ve Putin "İdlib" meselesini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ve Putin 'İdlib' meselesini görüştü - Son Dakika

Erdoğan ve Putin "İdlib" meselesini görüştü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib meselesiyle ilgili telefonda görüştü.

Erdoğan ve Putin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib meselesiyle ilgili telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya ile Türkiye arasında 5 Mart'ta yapılan anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gerginliğin önemli ölçüde azalmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Ateşkesin istikrarlı bir şekilde sağlanması ve durumun daha istikrarlı hale gelmesi amacıyla öncelikle Rusya ve Türkiye Savunma bakanlıkları aracılığıyla yakın iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altı çizilen görüşmede liderler, kişisel temaslar dahil, farklı seviyelerde düzenli olarak diyaloğun sürdürülmesine karar verdi.

Vladimir Putin, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Otobüs biletlerine koronavirüs zammı iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

Son Dakika Haberleri
23:41 Gaziantep'te 794 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı
23:40 Karabük'te öğrenciler otobüs yazıhanelerine akın etti
23:40 Burdur'da koronavirüs tatili sonrası otogarda yoğunluk
23:40 SPOR İstanbul Başakşehir - FC Kopenhag maçının ardından
23:39 Otogarlarda tatil yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:44:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan ve Putin "İdlib" meselesini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]