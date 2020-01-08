ERDOĞAN VE PUTİN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı

Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı

Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı