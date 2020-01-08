ERDOĞAN VE PUTİN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERDOĞAN VE PUTİN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

ERDOĞAN VE PUTİN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ

6 saat önce

Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı.

ERDOĞAN VE PUTİN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ, System.String[]

Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ikili görüşmeye geçti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.


- İstanbul
Vladimir Putin, Türkiye, Avrupa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı
Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma

Son Dakika Haberleri
23:22 Adana'da yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
23:12 Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:08 Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Son Dakika
23:07 Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Son Dakika
23:05 Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:22:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ERDOĞAN VE PUTİN İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]