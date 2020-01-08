Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor - Son Dakika Dünya

Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor

15 dakika önce

Erdoğan ile Putin'in Libya için 12 Ocak'tan itibaren ateşkes sağlanması için çağrıda bulunmalarının ardından Libya UMH lideri Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter'in Roma'ya gelerek İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşeceğini belirtti. Bu diploması hamlesinin "Libya krizinde dönüm noktası" olduğu belirtildi.

İtalyan Repubblica gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in Roma'ya gelerek İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşeceğini belirtti.

İKİ İSİMLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞME YAPILACAK

Haberde, Conte'nin ilk olarak Hafter, sonra Serrac ile görüşeceğini bildirdi. Serrac veHafter'in daha sonra Brüksel'e geçmesi bekleniyor.

"LİBYA KRİZİNDE DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Gazete, İtalya diplomasisinin sıkı çalışmalarının ardından "Libya krizinde olası dönüm noktasının" başladığını yazdı.

Fayiz es-Serrac- Halife Hafter

ERDOĞAN VE PUTİN DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in arasında gerçekleşene iki kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00.00 Cumartesiyi Pazara bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuyorlar" dedi.

Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor
Halife Hafter, Libya, Roma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:20 
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