Erdoğan ve Putin'in diplomasi trafiği
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019'un ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019'un ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:20
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