Erdoğan ve Putin'in diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019'un ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019'un ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması planlanıyor.

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