Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Putin'in diplomasi trafiği

Erdoğan ve Putin'in diplomasi trafiği

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019'un ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması planlanıyor.

Erdoğan ve Putin'in diplomasi trafiği, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2019'un ilk görüşmesinin, bu ay içinde yapılması planlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:20 

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ekonomi
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