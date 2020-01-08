ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TÜRKAKIM PROJESİNDE VANALAR AÇILDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TÜRKAKIM PROJESİNDE VANALAR AÇILDI (1) - Son Dakika

ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TÜRKAKIM PROJESİNDE VANALAR AÇILDI (1)

7 saat önce

İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı.

ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TÜRKAKIM PROJESİNDE VANALAR AÇILDI (1), System.String[]

İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin,  Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projenin hattının deniz bölümünün tamamlanması

münasebetiyle değerli dostum Putin ile geçtiğimiz yıl yine İstanbul'da bir tören düzenlemiştik. Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız bir sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve işte şimdi de açılışı yapıyoruz. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15

milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım Projesi'nin ülkemiz ve bu haktan faydalanacak tüm dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Törenden görüntüler


Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:22 Adana'da yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
23:12 Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:08 Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Son Dakika
23:07 Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Son Dakika
23:05 Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 23:24:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TÜRKAKIM PROJESİNDE VANALAR AÇILDI (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]