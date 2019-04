Erdoğan ve Putin, İş Dünyası Temsilcileriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Rus iş dünyası temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Enerji alanındaki Türk-Rus iş birliği, ekonomik ilişkilerimizin taşıyıcı sütunlarından biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Rus iş dünyası temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Enerji alanındaki Türk-Rus iş birliği, ekonomik ilişkilerimizin taşıyıcı sütunlarından biridir. Başta Mavi Akım, Türk Akım ve Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere bu konulardaki bütün ortaklıklarımız uzun vadeli ve stratejik tercihlerdir" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 8. Türkiye–Rusya Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısı'nın ardından Türk ve Rus iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.



Türk ve Rus iş adamlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin yoğunlaşan diyalogunun ekonomik ilişkiler ve iş dünyasına olumlu yansıdığını belirterek, 1990'lardan itibaren ekonomik ve ticari ilişkilerin Türk-Rus iş birliğinin adeta lokomotifi olduğunu söyledi.



"GÖRÜŞMELERİMİZDE, İŞ ADAMLARIMIZA EN ÜST DÜZEYDE SİYASİ DESTEĞİMİZİ TEYİT ETTİK"



Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa ve heyetleri arası gerçekleştirilen görüşmelerde siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkinin ele alındığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca, bu formatta iş dünyamızla biraraya gelmek, Sayın Putin'le bir süredir üzerinde durduğumuz bir fikirdi, hamdolsun onu da bugün gerçekleştirmiş olduk. Böylelikle hem iş adamlarımızın görüşlerini dinlemek, hem de en üst düzeyde siyasi desteğimizi teyit etmek istedik" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da yaklaşık bin 300 Türk girişimcinin iş yaptığını, bunun da iki ülke iş dünyasının ilişkileri bakımından önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, iş adamlarının sorunlarının tespiti ve çözümü için tüm ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



"DENGELİ BİR TİCARET YAPISIYLA 100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNE ULAŞMAK İÇİN YENİ YOLLAR BULACAĞIZ"



Rusya'nın, Türkiye'nin ticari ortakları arasında üçüncü sırada yer aldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ticaret hacmimiz 2018 yılında yüzde 15 gibi ciddi bir artışla 26 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakam halen 100 milyar dolarlık hedefimizin gerisinde. Özellikle işlenmiş tarım ürünleri, ilaç, kozmetik ürünleri, otomotiv yan sanayi ürünleri, hazır giyim, inşaat malzemeleri, makine ve mobilya gibi ürünlerde Rusya'nın önemli miktarda ithalatı bulunuyor. Ülkemiz ise bu sektörlerde dünyaya kaliteli ve uygun fiyatlı ürün arz ediyor. Fakat bu ürünlerde bile Rusya'ya ihracatımız olması gerekenin şu anda çok altında seyrediyor. Amacımız, dengeli bir ticaret yapısıyla değerli dostumla hedef olarak belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yeni yollar bulmaktır."



Rusya'ya ticari ilişkilerde mümkün olan her türlü kolaylığın gösterilmesi konusunda ilgili bakanlıklara talimat verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rus makamlarından beklentimiz de başta ulaştırma ve vize konularında olmak üzere tabii ki aynı yöndedir. Bu noktada temel hedefimiz; tarımda, gümrüklerde, ezcümle ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır" diye konuştu.



"RUSYA'YA YATIRIM YAPAN FİRMALARIMIZA RUS HÜKÜMETİNİN DAHA FAZLA DESTEK VERECEĞİNE İNANIYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1990'lı yıllardan itibaren Rusya'da iş yapan Türk müteahhitlerinin proje portföylerinin giderek zenginleştiğini ifade ederek, Türk firmalarının şimdiye kadar 73 milyar dolar tutarında bin 961 proje üstlendiğini, Türk müteşebbislerinin Rusya ekonomisinin hemen her sektöründe önemli yatırımları bulunduğunu, 10 milyar dolar tutarında sermayeye sahip bin 500'den fazla Türk şirketinin Rusya'da istihdam ve refaha katkı sunduğunu anlattı.



"Rusya'nın geleceğine güvenerek yatırım yapan firmalarımıza Rus hükümetinin daha fazla destek vereceğine inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın da Türkiye'de 10 milyar doların üzerinde yatırımı bulunduğunu, petrokimya ve ileri teknoloji alanlarında Rus firmalarının Türk ekonomisine ciddi katma değer sağladığını sözlerine ekledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus iş adamlarına tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduklarına vurgu yaparak, "Bu şirketleri özellikle küresel sermayeli firmalar veya Rus firmaları olarak değil kendi şirketlerimiz olarak kabul ettiğimizi de bilmenizi istiyorum" ifadesini kullandı.



Enerji alanındaki iş birliğinin iki ülke ekonomik ilişkilerinin taşıyıcı sütunlarından birisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Mavi Akım, Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Santrali olmak üzere bu konulardaki bütün ortaklıkların uzun vadeli ve stratejik tercihler olduğunu vurguladı.



MİLLİ PARALARLA TİCARET



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek şahsımın, gerek Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu milli paralarla ticarete de değinmeyi arzu ediyorum. Bu şekilde üçüncü ülkelerin dayatmalarından ve döviz piyasalarındaki manipülatif girişimlerden korunma imkanı elde edilmiş olacaktır. Sizlere gereken kolaylıkların sağlanması ve yatırımların teşvik edilmesi hususunda üzerimize düşeni yerine getirme iradesine sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

