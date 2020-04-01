Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan... - Son Dakika

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Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan...
6 saat önce
Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.
Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:08 Kaynak: AA
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