Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek - Son Dakika

Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek

7 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya krizini görüşeceğini söyledi.

Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya krizini görüşeceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye'nin Suriye meselesi çözümü konusunda yoğun temasları sürdürdüğünü anımsattı.

Putin ile Erdoğan'ın Libya krizini de görüşmeye devam edeceğine işaret eden Peskov, "Elbette, ilerideki telefon ve yüz yüze görüşmelerinde Libya meselesi muhakkak ele alınacak. Libya meselesinin de konuşulması gerekiyor." dedi.

Peskov, Putin'in ocak ayında TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışına katılacağını hatırlatarak, "Bu, bütün güncel konuları görüşmek için iyi bir fırsat olacak. Herhangi bir diğer ziyaret ya da temas şimdilik planlanmış değil ama çalışma programı hızla değişebilir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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