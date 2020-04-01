Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye... - Son Dakika

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Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye...
6 saat önce
Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.
Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:06 Kaynak: AA
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