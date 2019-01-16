Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Putin Suriye'yi Görüşecek

Erdoğan ve Putin Suriye'yi Görüşecek

24 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye'yi ele alacak.

Erdoğan ve Putin Suriye'yi Görüşecek, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye'yi ele alacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta başkent Moskova'da bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuri Ushakov'un konuya ilişkin açıklamasında, görüşmede Suriye meselesinin ele alınacağını ifade etti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Uşakov, Rusya'nın üçlü zirve önerisi niyetinde olduğunu ifade etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:01 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu, Suriye, Vladimir Putin, Güncel
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