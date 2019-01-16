Erdoğan ve Soylu Lösemi Tedavisi Gören Genci Aradı
13 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden ve Ankara'da lösemi tedavi gören Tayyip Atmaca'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla görüntülü aradı.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde ikamet eden ve Ankara
'da lösemi tedavi gören Tayyip Atmaca'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
telefonla görüntülü aradı. Telefonda görüşen lösemi hastası Tayyip Atmaca büyük mutluluk yaşadı. Akyazı ilçesinde ikamet eden ve lösemi teşhisi konulan Tayyip Atmaca, Ankara'da tedavi görüyor. Akyazı Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahim Atmaca'nın yeğeni Tayyip Atmaca, geçilen hafta sonu bir dizi ziyaret ve aday tanıtım programı için Sakarya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la telefonla görüntülü görüştü. Bakan Süleyman Soylu ile bir süre görüntülü görüşen Atmaca, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la görüntülü görüştü. Erdoğan büyük mutluluk yaşayan Atmaca'ya, "Seni gözlerinden öpüyorum. Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Senin yanındayız" diyerek Atmaca'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
(Ali Yıldırım/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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