Erdoğan ve Trump ABD'li senatörlerle bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizin Kürt diye zikrettiğiniz, PYD/YPG. Bunlar terör örgütü, bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." dedi.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Oval Ofis'te bazı senatörlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, görüşmelerde Türkiye'nin stratejik ortağı ABD ile ikili ilişkileri de en güzel şekilde ele alma fırsatı bulduklarına değinerek, "100 milyar dolarlık bir hedefe kilitlenmiş durumdayız." diye konuştu.

NATO'daki stratejik ortaklığa da değinen Erdoğan, bu yılın aralık ayında Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin önemine işaret etti.

Erdoğan, "NATO'da malum Türkiye de ilk 5'in içinde edimlerini yerine getiren bir ülke. Bu noktada ABD ile durumumuz tartışılmaz. İnanıyorum ki Londra Zirvesi çok çok hareketli olacak." ifadesini kullandı.

Bir Senatörün sorusu üzerine Erdoğan, "Kürtler benim aynı zamanda vatandaşım. Dünyada en çok Kürtün yaşadığı yer benim ülkemdir. Şu anda Parlamentoda partimin 50 kadar Kürt milletvekili var. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ciddi manada siyasi parti yapılanmasını en geniş anlamda yapan benim partimdir." diye konuştu.

"O bölgelere yaptığım yatırımları ancak yerinde görebilirseniz anlayabilirsiniz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Obama döneminde Kobani'den ülkeme iltica eden Kürtlerin sayısı 350-360 bindir. Bunları kimse kabul etmezken biz kabul ettik. Onların giyimi, yedirmesi, içirmesi, sağlığı, eğitim durumları hepsi bize ait. Kimsenin bunlara ekonomik herhangi bir desteği söz konusu değildir. Fakat sizin 'Kürt' diye zikrettiğiniz herhalde PYD/YPG. Bunlar terör örgütüdür ve bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ben sizlere bazı belgeleri özellikle vermek istiyorum. 'Apo' denilen bölücü terör örgütü başının bu mesela Ferhat Abdi Şahin aslında manevi evladıdır. Bunları özellikle tabii bilmekte fayda var. Benim Sayın Başkanın ifade ettiği ki Sayın Obama döneminde de bunu ifade etmiştim, güvenli bölgeyi bizim yapmamız lazım.

Uluslararası bir donörler toplantısıyla Suriye'nin kuzeyinde şu anda 444 kilometre uzunluk ve 32 kilometre, Sayın Başkanın '20 mil' diye ifade ettiği o bölgeyi 'Güvenli Bölge' olarak ifade edebiliriz. Biz planları yaptık, projeleri hazırladık ve burada adımı atarsak 6 ayla 2 yıl arasında burada konutlarıyla her şeyiyle bu güvenli bölgeye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. Bir milyon da Rakka, Deyrizor bu bölgeye yerleştirebiliriz. Şu anda bizde olan 4 milyon mültecinin 3 milyon 650 bini Arap, Keldani, Hristiyan'dır, 350 bini de Kürttür. Toplamda 4 milyon. Bizim şu ana kadar yaptığımız yatırım 40 milyar dolardır. Avrupa'dan bize gelen ise bütün bu süreç içinde maalesef sadece 3 milyar avrodur. O da bizim milli bütçemize değil, STK'ler vasıtasıyla Kızılay ve AFAD'adır."

Görüşmede, Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, Jim Risch, Ted Cruz, Joni Ernst ve Rick Scott yer aldı.