Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Müşterek Çıkarlara Uygun Olarak Uygulanması...

Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Müşterek Çıkarlara Uygun Olarak Uygulanması...

6 dakika önce

Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak uygulanması hususunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Müşterek Çıkarlara Uygun Olarak Uygulanması..., System.String[]
Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak uygulanması hususunda mutabık kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:22 Kaynak: AA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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