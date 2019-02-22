Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Müşterek Çıkarlara Uygun Olarak Uygulanması...
6 dakika önce
Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak uygulanması hususunda mutabık kaldı.
Erdoğan ve Trump
, ABD
'nin Suriye
'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak uygulanması hususunda mutabık kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:22 Kaynak: AA
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