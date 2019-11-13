Son Dakika Haberleri: - Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde
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- Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde

6 saat önce

- Erdoğan ve Trump çalışma yemeğindeWASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti.

- Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde

WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı. Erdoğan ve Trump daha sonra ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Trump'ın ikili görüşmesi 1 saat 15 dakika sürerken iki lider çalışma yemeğine geçti.

Erdoğan ve Trump'ın basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

- Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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