Erdoğan ve Trump G-20 Zirvesi'nde görüştü: ABD'nin yaptırım ihtimali hala kalkmadı
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G-20 zirvesinde Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, S-400 alımı konusunda muhtemel yaptırımların görüşme aşamasında olduğunu söyledi. Erdoğan ise, S-400 alımında geri adım atılmayacağını belirtti.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:08
'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Türkiye
'nin Rusya'dan S-400 alma planının ABD'yi 'karışık' bir duruma düşürdüğünü söyleyerek muhtemel yaptırımların değerlendirme aşamasında olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a sempati duyduğunu da belirten Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinden kendinden önceki Başkan Barack Obama
yönetimini sorumlu tuttu. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı." dedi.
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