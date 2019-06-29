Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Trump G-20 Zirvesi'nde görüştü: ABD'nin yaptırım ihtimali hala kalkmadı
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Erdoğan ve Trump G-20 Zirvesi'nde görüştü: ABD'nin yaptırım ihtimali hala kalkmadı

14 dakika önce

G-20 zirvesinde Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, S-400 alımı konusunda muhtemel yaptırımların görüşme aşamasında olduğunu söyledi. Erdoğan ise, S-400 alımında geri adım atılmayacağını belirtti.

Erdoğan ve Trump G-20 Zirvesi'nde görüştü: ABD'nin yaptırım ihtimali hala kalkmadı, System.String[]
Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma planının ABD'yi 'karışık' bir duruma düşürdüğünü söyleyerek muhtemel yaptırımların değerlendirme aşamasında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sempati duyduğunu da belirten Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinden kendinden önceki Başkan Barack Obama yönetimini sorumlu tuttu. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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