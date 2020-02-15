Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş... - Son Dakika

Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş...

6 saat önce

Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş..., System.String[]

Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Donald Trump, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor
Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Erdoğan'dan yeni bir darbe girişimi söylentilerine yanıt: Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız

Son Dakika Haberleri
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 01:06:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]