Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş... - Son Dakika

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Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş...
6 saat önce
Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:22 Kaynak: AA
Erdoğan ve Trump görüşmede, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
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