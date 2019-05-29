Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Trump görüşmesinde, çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan...
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Erdoğan ve Trump görüşmesinde, çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan...

1 saat önce

Erdoğan ve Trump görüşmesinde, çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşıldı, bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Erdoğan ve Trump görüşmesinde, çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan..., System.String[]
Erdoğan ve Trump görüşmesinde, çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşıldı, bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:39 Kaynak: AA
Donald Trump, Güncel
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