Erdoğan ve Trump İdlib'i görüştü
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi kararlılığını teyit etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:29
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