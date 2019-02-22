Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Trump İkili Ekonomik İlişkilerin Daha da Geliştirilmesi ve 75 Milyar Dolarlık Ticaret...

Erdoğan ve Trump İkili Ekonomik İlişkilerin Daha da Geliştirilmesi ve 75 Milyar Dolarlık Ticaret...

4 dakika önce

Erdoğan ve Trump ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Trump İkili Ekonomik İlişkilerin Daha da Geliştirilmesi ve 75 Milyar Dolarlık Ticaret..., System.String[]
Erdoğan ve Trump ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:24 Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel
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