Erdoğan ve Trump'ın S-400 açıklamaları sonrası Dolar, TL karşısında değer kaybetti
1 saat önce
Erdogan-Trump görüşmesi sonrası dolar yüzde 1.95 değer kaybetti
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
'ın G20 zirvesi kapsamında Japonya
'da bir araya gelmesi sonrası dolar Türk lirası karşısında yüzde 1'in üzerinde değer değer kaybetti.
Geçtiğimiz haftayı Türk lirası karşısında 5.7875 seviyesinde kapatan dolar piyasaların açılması ile birlikte hızla gerilemeye başladı. Dolar, Türkiye saatiyle 09.30 sularında 5.68 seviyesinden işlem gördü.
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