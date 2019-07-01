Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Trump'ın S-400 açıklamaları sonrası Dolar, TL karşısında değer kaybetti
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Erdoğan ve Trump'ın S-400 açıklamaları sonrası Dolar, TL karşısında değer kaybetti

1 saat önce

Erdogan-Trump görüşmesi sonrası dolar yüzde 1.95 değer kaybetti

Erdoğan ve Trump'ın S-400 açıklamaları sonrası Dolar, TL karşısında değer kaybetti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesi kapsamında Japonya'da bir araya gelmesi sonrası dolar Türk lirası karşısında yüzde 1'in üzerinde değer değer kaybetti.

Geçtiğimiz haftayı Türk lirası karşısında 5.7875 seviyesinde kapatan dolar piyasaların açılması ile birlikte hızla gerilemeye başladı. Dolar, Türkiye saatiyle 09.30 sularında 5.68 seviyesinden işlem gördü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:53 
Japonya, Türkiye, Donald Trump, Dünya
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