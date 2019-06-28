Erdoğan ve Trump'tan G20'de samimi poz
14 dakika önce
Japonya'daki G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke liderleriyle samimi pozları dikkat çekti.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
'daki G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ülke liderleriyle samimi pozları dikkat çekti. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump
ile pozundaki detaylar zirveye damgasını vurdu.
Japonya'nın Osaka şehrindeki INTEX Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleriyle samimi fotoğrafları dikkat çekti. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile samimi pozları dikkat çekti. - OSAKA
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