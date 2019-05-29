Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Trump, telefon görüşmesinde, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme...
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan ve Trump, telefon görüşmesinde, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme...

1 saat önce

Erdoğan ve Trump, telefon görüşmesinde, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Trump, telefon görüşmesinde, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme..., System.String[]
Erdoğan ve Trump, telefon görüşmesinde, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kaldı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:38 Kaynak: AA
Donald Trump, Japonya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz genç, kendisini cinsel ilişki vaadiyle kandıran kadının tuzağına düşüp dayak yedi 200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor Tarık Çamdal, Antalyaspor ile sözleşme uzattı Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 20:00:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan ve Trump, telefon görüşmesinde, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]