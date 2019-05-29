Erdoğan ve Trump, telefon görüşmesinde, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme...
1 saat önce
Erdoğan ve Trump, telefon görüşmesinde, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kaldı.
Erdoğan ve Trump, telefon görüşmesinde, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kaldı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:38 Kaynak: AA
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