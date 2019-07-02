Erdoğan ve Xi aile fotoğrafında
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile aile fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, resmi ziyaret için geldiği Çin'in başkenti Pekin
'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından resmi törenle karşılandı. Resmi karşılama töreninin ardından Xi Jinping ile baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan, sonrasında heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından liderler eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
eşlik ediyor.
(İHA)
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