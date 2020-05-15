Erdoğan: "Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün saklanmaya...
Erdoğan: "Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün saklanmaya çalışılan menfur yüzünü gözler önüne sermiştir.
Erdoğan: "Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün saklanmaya çalışılan menfur yüzünü gözler önüne sermiştir."
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:34 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün saklanmaya... - Son Dakika
Son Dakika Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı