Erdoğan: "Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi.

Erdoğan: "Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi.

Erdoğan: "Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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