Erdoğan: "Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi.
1 saat önce
Erdoğan: "Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi.
Erdoğan: "Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:38 Kaynak: AA
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