Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi.
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Erdoğan: "Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi.

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katıldı.
Erdoğan: Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Haliç, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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