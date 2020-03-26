Erdoğan, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Erdoğan, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının herkese "Dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır.

Erdoğan, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının herkese "Dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır." gerçeğini hatırlattığına inandığını belirterek, "Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur." dedi.

G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Zirveye Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, koronavirüs salgınının insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediğini, son derece sancılı bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

Erdoğan, salgın nedeniyle yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu ifade ederek, fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sundu.

Türkiye'nin en baştan itibaren durumu yakından takip ettiğini ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Henüz işin başındayken, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bir Bilim Kurulu oluşturup burada alınan kararları hemen uygulamaya koyduk. Ekonomi yönetimimiz de esnaftan ihracatçıya kadar her kesime yönelik ciddi destekler açıkladı. Bunların yanı sıra koronavirüse karşı tanı kiti üretimiyle aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Dost ve kardeş ülkeleri de bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar hatırlattığına inanıyorum, dinlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sistemi salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir."

Erdoğan, salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerektiğini ifade ederek, koronavirüs salgınının G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğinin gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Küresel finansal krizi döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz. Merkez bankaları arasındaki swap anlaşmalarının G20'nin tüm üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Şayet küresel ekonomide güveni artırmak istiyorsak bunu bir an önce hayata geçirmeliyiz. Eğer her türlü tek taraflı adımlarla yola devam edersek küresel ticaretin tamamını olumsuz etkileyecek yeni bir sürece girmemiz kaçınılmazdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını ifade ederek, çatışmalardan ve savaşlardan etkilenen ülkelerinin sağlık sistemlerinin ise tamamen çökmüş durumda olduğunu söyledi.

Suriyeli mülteciler başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş kişilerin salgın karşısında en dezavantajlı kesimi oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarının seferber edilmesi gerektiğini dile getirdi.

" Afrika'ya yardım konusunu önemsiyorum"

Erdoğan, G20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu oluşturulabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu arada ben de gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Afrika'ya yardım edilmesi konusunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Hepimiz için tehdit oluşturan bu virüsün aynı zamanda bizlere, insanlığın ortak bir düşmanına karşı bir araya gelme fırsatı verdiğini de belirtmek istiyorum. Bu felaket karşısında Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmeye hazırız. İnsanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum. Zirve sonuçlarının ülkelerimiz ve dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Suudi Arabistan Krallığına da özellikle teşekkür ediyorum."

Huber Köşkü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:44 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu         
00:52
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu         
00:49
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor         
00:24
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi         
00:22
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi         
23:56
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız         
23:49
İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü         
23:48
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi         
23:47
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi         
23:47
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum         
23:33
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu         
23:28
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi         
23:15
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti         
22:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi         
22:38
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı         
22:11
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor         
22:07
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü         
22:03
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi         
21:58
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek         
21:50
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım         
21:47
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
21:44
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti         
21:27
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak         
20:59
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü         
20:53
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı         
20:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi         
20:29
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 02:16:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]