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Erdoğan: "Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız."
6 saat önce
Erdoğan: "Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız."
Erdoğan: "Virüsün yayılmasını önlemek için her yola başvurmakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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