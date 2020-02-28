Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, İdlib ve Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ile... - Son Dakika

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Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, İdlib ve Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ile...
6 saat önce
Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, İdlib ve Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ile sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:38 Kaynak: AA
Erdoğan-Von der Leyen görüşmesinde, İdlib ve Suriye'de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ile sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alındı.
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