Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha... - Son Dakika

Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha...

6 saat önce

Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha..., System.String[]

Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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