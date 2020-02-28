Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha... - Son Dakika

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Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha...
6 saat önce
Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:42 Kaynak: AA
Erdoğan, Von der Leyen ile görüşmesinde, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
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